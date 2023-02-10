Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев сейчас не нуждается в самолетах, т.к. это «не соответствует сегодняшним требованиям». Париж будет продолжать поставлять Украине снаряды и артиллерийские орудия. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии», — сказал Макрон.

По его словам, даже если Запад решит поставлять Киеву самолеты, то в ближайшие недели поставки будут невозможны. По его мнению, Украине сейчас нужно более быстрое и полезное оружие. При этом он добавил, что ничего не исключает.

Под «полезным» вооружением Макрон имел в виду гаубицы Caesar, о поставках которых Париж сообщил еще в конце января. Президент также добавил, что обсудит в ближайшее время увеличение объема поставок боеприпасов Украине.