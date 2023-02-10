Макрон назвал приоритет в помощи Украине

По его словам, Парижу стоит сконцентрироваться на поставках артиллерии, которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже обучены. Он также отметил, что, возможно, в ближайшие дни союзники изучат активизацию передачи такой военной техники.

Уточняется, что Франция поставила нынешним приоритетом быстрейшую поддержку Киева, в то время как истребители нельзя поставить в сжатые сроки. Политик подчеркнул, что для обучения на истребителях украинским пилотам потребуется много времени.