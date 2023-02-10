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27 минут назад

Макрон назвал приоритет в помощи Украине

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал приоритетное направление в военной помощи Украине, его слова передает Reuters.

По его словам, Парижу стоит сконцентрироваться на поставках артиллерии, которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже обучены. Он также отметил, что, возможно, в ближайшие дни союзники изучат активизацию передачи такой военной техники.

Уточняется, что Франция поставила нынешним приоритетом быстрейшую поддержку Киева, в то время как истребители нельзя поставить в сжатые сроки. Политик подчеркнул, что для обучения на истребителях украинским пилотам потребуется много времени.

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