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58 минут назад

Ветерана ВМС США возмутила реакция на устроенный Байденом подрыв «Северных потоков»

Ura.Ru

Жители США никак не отреагировали на то, что американский президент Джо Байден причастен к диверсии на «Северных потоках», и это возмутительно. С таким замечанием выступил ветеран ВМС США Джек Пособец.

«Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было», — отметил Джек Пособец. Свое недовольство он выразил на странице в Twitter.

Взрывы на обеих нитках «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о падении давления сначала на одной нитке «Северного потока», а затем на второй. Всего случилось три утечки газа, было установлено, что они произошли в результате взрывов. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил, что диверсия была организована США. Он также отметил, что Джо Байден знал о подготовке взрывов, передает телеканал 360.

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