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32 минуты назад

Япония пообещала направить в Сирию и Турцию дополнительную помощь

Газета.Ru

Япония пообещала направить в Сирию и Турцию дополнительную помощь для преодоления последствий землетрясения и спасения пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших в результате этого природного бедствия. В рамках оказания помощи сегодня мы направили пять медицинских специалистов в Турцию для оценки экстренных потребностей местного населения Кроме того, мы решили передать властям Сирии партию гуманитарной помощи, в которую войдут спальные мешки, теплые одеяла и палатки", - заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.

Он добавил, что также в Турцию направится команда из нескольких десятков медицинских специалистов.

Ранее министерство финансов Соединенных Штатов временно вывело из-под санкций помощь Сирии после землетрясений.

В проекте резолюции указано, что речь идет о снятии ограничений со сбора и перевода средств в поддержку указанных операций, однако запрет на сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с подсанкционными лицами и правительством республики сохраняется.

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