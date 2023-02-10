Япония пообещала направить в Сирию и Турцию дополнительную помощь

"Мы выражаем соболезнования семьям погибших в результате этого природного бедствия. В рамках оказания помощи сегодня мы направили пять медицинских специалистов в Турцию для оценки экстренных потребностей местного населения Кроме того, мы решили передать властям Сирии партию гуманитарной помощи, в которую войдут спальные мешки, теплые одеяла и палатки", - заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.