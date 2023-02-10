Япония пообещала направить в Сирию и Турцию дополнительную помощь для преодоления последствий землетрясения и спасения пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
"Мы выражаем соболезнования семьям погибших в результате этого природного бедствия. В рамках оказания помощи сегодня мы направили пять медицинских специалистов в Турцию для оценки экстренных потребностей местного населения Кроме того, мы решили передать властям Сирии партию гуманитарной помощи, в которую войдут спальные мешки, теплые одеяла и палатки", - заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси.
Он добавил, что также в Турцию направится команда из нескольких десятков медицинских специалистов.
Ранее министерство финансов Соединенных Штатов временно вывело из-под санкций помощь Сирии после землетрясений.
В проекте резолюции указано, что речь идет о снятии ограничений со сбора и перевода средств в поддержку указанных операций, однако запрет на сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с подсанкционными лицами и правительством республики сохраняется.