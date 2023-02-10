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52 минуты назад

В Евросоюзе заявили о намерении усилить санкционное давление на Россию

ТАСС

Глав государств и правительств ЕС будут стремиться усилить санкционное давление на Россию для окончания специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в их заявлении, обнародованном в пятницу по итогам саммита сообщества в Брюсселе.

"Евросоюз будет поддерживать и стремиться, консультируясь с международными партнерами, к дальнейшему усилению коллективного давления на Россию <...>. Евросоюз готов продолжать усиливать свои ограничительные меры в тесной координации и сотрудничестве с глобальными партнерами. Меры против обхода [санкций] будут усилены", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "Евросоюз будет оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется". Участники саммита подтвердили свою приверженность расширять военную и финансовую помощь Украине. В документе отмечается, что суммарная помощь Евросоюза и его стран-членов Киеву с начала конфликта составила €67 млрд, из которых в €12 млрд оцениваются поставки вооружений.

Лидеры ЕС также обещали запустить программу лечения и реабилитации раненых украинских военных для их последующей реинтеграции в мирную жизнь.

Саммит ЕС должен был быть двухдневным, однако, как объявили в Евросовете, второго дня не будет. На встречу лидеров стран сообщества был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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