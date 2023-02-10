Южная Корея впервые ввела санкции против КНДР из-за действий в киберсфере

"Правительство решило принять меры в ответ на незаконную деятельность в киберпространстве, которая является одним из главных источников финансирования ракетно-ядерной программы Северной Кореи. Было решено ввести самостоятельные санкции против четырех физических лиц и семи организаций из КНДР, которые зарабатывают средства для ракетно-ядерной программы с помощью незаконной деятельности в киберпространстве, в том числе получая заказы в IT-сфере за рубежом", - заявили в МИД Южной Кореи.