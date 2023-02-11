В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
35 минут назад

Президент Финляндии заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине

Газета.Ruиещё 7

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. Об этом он сообщил агентству STT.

Президент Финляндии не увидел предпосылок к миру на Украине
Фото: Micha Jozefaciuk/Wikimedia CommonsMicha Jozefaciuk/Wikimedia Commons

«Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет», — отметил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что не исключает поставок истребителей на Украину. Такое заявление она сделала в Брюсселе после саммита Европейского союза.

По словам Марин, на встрече не было принято никаких конкретных решений об увеличении поставки вооружений. Тем не менее на саммите прозвучал четкий сигнал относительно будущих решений о поддержке Киева.

Также Bloomberg написал, что европейские лидеры дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что они готовы дать Киеву больше военной помощи, однако ни один из них не дал обязательство предоставить Украине истребители.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что истребители — это не то, что нужно украинской армии, поэтому Франция в ближайшее время не будет осуществлять их поставки.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители