Президент Финляндии не увидел предпосылок к миру на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не видит предпосылок к миру на Украине. Об этом он сообщил агентству STT.

Фото: Micha Jozefaciuk/Wikimedia Commons Micha Jozefaciuk/Wikimedia Commons

«Я говорю о мире, понимая, что предпосылок для мира на данный момент нет», — отметил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что не исключает поставок истребителей на Украину. Такое заявление она сделала в Брюсселе после саммита Европейского союза.

По словам Марин, на встрече не было принято никаких конкретных решений об увеличении поставки вооружений. Тем не менее на саммите прозвучал четкий сигнал относительно будущих решений о поддержке Киева.

Также Bloomberg написал, что европейские лидеры дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что они готовы дать Киеву больше военной помощи, однако ни один из них не дал обязательство предоставить Украине истребители.