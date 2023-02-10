Конгрессвумен отбилась от нападения с помощью горячего кофе

Член палаты представителей США Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел утром в четверг, 9 февраля. По словам 50-летней женщины, неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по подбородку и схватил за горло. Политик сумела дать отпор напавшему, вылив на него кружку горячего кофе, и вызвала полицию.

Конгрессвумен отделалась несколькими синяками. Злоумышленнику удалось сбежать по приезда стражей порядка. Предположительно, он находился под действием наркотиков. Глава штаба Крейг Ник Коу заявил об отсутствии связи между нападением и ее политической деятельностью.