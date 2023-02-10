Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошло минимум три взрыва

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Минимум три взрыва прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что взрывы были слышны в 10:45 и 11:35 мск. По его словам, на местах взрывов поднимается дым.