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2 часа назад

Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошло минимум три взрыва

ТАССиещё 3

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Минимум три взрыва прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города", - написал он в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что взрывы были слышны в 10:45 и 11:35 мск. По его словам, на местах взрывов поднимается дым.

Ранним утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, после этого в городе начались перебои с электроэнергией. Секретарь местного горсовета Анатолий Куртев заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры города.

В мире,Владимир Рогов,
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