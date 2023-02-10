Адмирал США заявил об угрозе для Америки развития инфраструктуры РФ в Арктике

Россия и Китай продолжают развивать свою инфраструктуру в Арктике, из-за чего повышается вероятность угрозы в сторону Северной Америки. Такое заявление сделал глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, передает ТАСС.

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Он рассказал, что за последнее десятилетие России удалось значительно укрепить свои военные возможности на территории Арктики, а КНР проявляет все больший интерес к увеличению своего влияния в этом регионе. Речь идет в том числе об инициативе Китая по созданию «Полярного шелкового пути», который свяжет КНР и Европу через Арктику.

«Они расширяют и развивают инфраструктуру региона, что повышает вероятность того, что Северная Америка окажется под угрозой», — считает адмирал.