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53 минуты назад

Адмирал США заявил об угрозе для Америки развития инфраструктуры РФ и КНР в Арктике

Елена Прошина

Россия и Китай продолжают развивать свою инфраструктуру в Арктике, из-за чего повышается вероятность угрозы в сторону Северной Америки. Такое заявление сделал глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл на конференции в Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне, передает ТАСС.

Адмирал США заявил об угрозе для Америки развития инфраструктуры РФ в Арктике
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что за последнее десятилетие России удалось значительно укрепить свои военные возможности на территории Арктики, а КНР проявляет все больший интерес к увеличению своего влияния в этом регионе. Речь идет в том числе об инициативе Китая по созданию «Полярного шелкового пути», который свяжет КНР и Европу через Арктику.

«Они расширяют и развивают инфраструктуру региона, что повышает вероятность того, что Северная Америка окажется под угрозой», — считает адмирал.

Кодл также обратил внимание на то, что Россия и Китай предпринимают попытки «милитаризировать Арктику», а также планируют ограничивать свободу судоходства Северного морского пути». Адмирал указал, что на фоне этих событий Соединенные Штаты и союзники в последние годы увеличили число военных учений в Северной Атлантике, а также усилили работу по защите Северной Америки в местных условиях.

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