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25 минут назад

Пентагон упростил Грузии процесс получения военной помощи

ТАСС

Администрация Соединенных Штатов упростила Грузии процесс получения военной помощи. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

Пентагон упростил Грузии процесс получения военной помощи
Фото: ТАССТАСС

В январе Минобороны США уведомило Конгресс о своем намерении направить Грузии военную помощь на $33 млн.

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"Сегодня я рад объявить, что мы утвердили график предоставления помощи Грузии с учетом рисков с целью упростить Грузии процесс, благодаря которому она может запрашивать и приобретать жизненно важные военные средства, - сказал Остин. - Это решение отражает то значение, которое мы придаем нашим двусторонним отношениям в области обороны и нашему партнерству".

По версии главы Пентагона, в последнее время "Грузия углубляла свои связи с Западом и поддерживала свой путь к евроатлантической интеграции". "И за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность", - утверждал он.

В октябре 2021 года Остин и Бурчуладзе встретились в Грузии, где министр США объявил об американо-грузинской инициативе по укреплению обороны и сдерживания. "Это новая двусторонняя программа по проведению важных реформ в грузинских вооруженных силах, Министерстве обороны Грузии, а также по укреплению их территориальной обороны и обеспечению боеготовности", - сказал в четверг глава Пентагона.

По словам пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера, во время встречи "Остин подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также готовность США помочь Грузии укрепить свои силы сдерживания и обороноспособность". Министры обороны двух стран обсудили специальную военную операцию РФ на Украине, реформы Грузии в сфере обороны, а также проблемы безопасности на Южном Кавказе.

В понедельник пресс-служба грузинского правительства сообщила, что власти страны ведут переговоры с США о закупке дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также другое бронебойное оружие у Германии, Испании и Швеции. Руководство республики также планирует купить зенитно-ракетные комплексы малой дальности и переносные зенитно-ракетные комплексы.

В мире,Патрик Райдер,Ллойд Остин,Пентагон,
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