В США не исключили причастность страны к взрывам на «Северных потоках»

Сенатор от штата Юта Майк Ли прокомментировал в своем Twitter публикацию журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что законодатель ведет в сети микроблогов два аккаунта - официальный и личный. Свои мысли о теракте на газопроводах он высказал в личном аккаунте.

Сенатор пояснил, что обсудил с коллегами ситуацию вокруг трубопроводов. По его словам, никто их них не был проинформирован о планах Белого дома в отношении «Северных потоков».

«Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали «Северный поток», - уточнил Майк Ли.

Он добавил, что если сообщение Херша окажется правдой, то у страны будут большие проблемы.