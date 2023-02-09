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27 минут назад

В США не исключили причастность страны к взрывам на «Северных потоках»

Илья Родин

Сенатор от штата Юта Майк Ли прокомментировал в своем Twitter публикацию журналиста Сеймура Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках». Об этом пишет РИА «Новости».

В США не исключили причастность страны к взрывам на «Северных потоках»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что законодатель ведет в сети микроблогов два аккаунта - официальный и личный. Свои мысли о теракте на газопроводах он высказал в личном аккаунте.

Сенатор пояснил, что обсудил с коллегами ситуацию вокруг трубопроводов. По его словам, никто их них не был проинформирован о планах Белого дома в отношении «Северных потоков».

«Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали «Северный поток», - уточнил Майк Ли.

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Он добавил, что если сообщение Херша окажется правдой, то у страны будут большие проблемы.

Ранее сообщалось, что представитель Пентагона опроверг сообщения в СМИ о причастности Штатов к взрывам на российских газопроводах.

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