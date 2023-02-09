Метрополитен-музей переименовал картину Дега по требованию Украины

Сотрудники музея «Метрополитен» (Нью-Йорк, США) изменили название картины известного художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Это решение было принято на фоне требований украинских активистов, пишет РИА «Новости».

Фото: The Metropolitan Museum of Art The Metropolitan Museum of Art

В пресс-службе музея пояснили, что в исследованиях по истории искусства картина называлась «Русская танцовщица» вплоть до начала XXI века.

Вместе с тем, некоторые ученые уверяют, что костюм девушки на картине художника является украинской народной одеждой, подчеркнули в «Метрополитен».

В пресс-службе отметили, что в истории картины нет данных о национальной принадлежности танцовщицы.