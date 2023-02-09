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57 минут назад

Метрополитен-музей переименовал картину Дега по требованию Украины

Илья Родин

Сотрудники музея «Метрополитен» (Нью-Йорк, США) изменили название картины известного художника Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Это решение было принято на фоне требований украинских активистов, пишет РИА «Новости».

Метрополитен-музей переименовал картину Дега по требованию Украины
Фото: The Metropolitan Museum of ArtThe Metropolitan Museum of Art

В пресс-службе музея пояснили, что в исследованиях по истории искусства картина называлась «Русская танцовщица» вплоть до начала XXI века.

Вместе с тем, некоторые ученые уверяют, что костюм девушки на картине художника является украинской народной одеждой, подчеркнули в «Метрополитен».

В пресс-службе отметили, что в истории картины нет данных о национальной принадлежности танцовщицы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США стремятся так «выстроить» журналистов, чтобы они всеми силами и средствами мобилизовали общество на поддержку Украины.

В мире,Эдгар Дега,Сергей Лавров,МИД России,
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