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1 час назад

Российского посла в Нидерландах вызвали в МИД страны из-за MH17

Елена Прошина

Посол от России в Нидерландах Александр Шульгин был вызван в МИД страны из-за новых обстоятельств дела о сбитом над Украиной Boeing 777. Об этом сообщает ТАСС.

Российского посла в Нидерландах вызвали в МИД страны по делу MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что вызов Шульгина связан с недавними заявлениями Совместной следственной группы по MH17. Согласно словам Рютте, российскому послу предстоит дать «письменные и устные объяснения».

Также уточняется, что часть голландских политиков выступили за то, чтобы вовсе выслать российского посла из страны, а на текущем саммите Евросоюза предложить и остальным странам поступить точно также. На это Рютте заявил, что такой необходимости на данный момент нет – премьер настаивает на необходимости сохранять контакты с Россией.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что власти России напрямую причастны к крушению малайзийского Boeing, который был сбит в небе над Украиной в июле 2014 года. По мнению следствия, именно руководство России приняло решение отправить ЗРК «Бук» в ДНР.

В мире,Александр Шульгин,Марк Рютте,Boeing,ЕС,
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