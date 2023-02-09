Российского посла в Нидерландах вызвали в МИД страны по делу MH17

Посол от России в Нидерландах Александр Шульгин был вызван в МИД страны из-за новых обстоятельств дела о сбитом над Украиной Boeing 777. Об этом сообщает ТАСС.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что вызов Шульгина связан с недавними заявлениями Совместной следственной группы по MH17. Согласно словам Рютте, российскому послу предстоит дать «письменные и устные объяснения».
Также уточняется, что часть голландских политиков выступили за то, чтобы вовсе выслать российского посла из страны, а на текущем саммите Евросоюза предложить и остальным странам поступить точно также. На это Рютте заявил, что такой необходимости на данный момент нет – премьер настаивает на необходимости сохранять контакты с Россией.
Ранее прокуратура Нидерландов заявила, что власти России напрямую причастны к крушению малайзийского Boeing, который был сбит в небе над Украиной в июле 2014 года. По мнению следствия, именно руководство России приняло решение отправить ЗРК «Бук» в ДНР.