Российского посла в Нидерландах вызвали в МИД страны по делу MH17

Посол от России в Нидерландах Александр Шульгин был вызван в МИД страны из-за новых обстоятельств дела о сбитом над Украиной Boeing 777. Об этом сообщает ТАСС.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что вызов Шульгина связан с недавними заявлениями Совместной следственной группы по MH17. Согласно словам Рютте, российскому послу предстоит дать «письменные и устные объяснения».

Также уточняется, что часть голландских политиков выступили за то, чтобы вовсе выслать российского посла из страны, а на текущем саммите Евросоюза предложить и остальным странам поступить точно также. На это Рютте заявил, что такой необходимости на данный момент нет – премьер настаивает на необходимости сохранять контакты с Россией.