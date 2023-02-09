Пентагон заявил об оценке собранных китайским аэростатом данных

Американские власти располагают «достаточно правдоподобными предположениями» о том, какие данные собирал китайский аэростат над территорией США. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джедадайя Роял, передает ТАСС.

По оценкам военных, данный аэростат действовал в рамках «широкого комплекса операций, проводимых Китаем с целью получить больше сведений о США». Представитель Минобороны США подчеркнул, что Вашингтон продолжает получать новые данные по мере изучения элементов и оборудования аэростата.

Ранее высокопоставленные представители армии и национальной безопасности США подтвердили, что китайский воздушный «шар-шпион», сбитый у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.