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Пентагон заявил об оценке собранных китайским аэростатом данных

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Американские власти располагают «достаточно правдоподобными предположениями» о том, какие данные собирал китайский аэростат над территорией США. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джедадайя Роял, передает ТАСС.

Пентагон заявил об оценке собранных китайским аэростатом данных
© globallookpress.com

По оценкам военных, данный аэростат действовал в рамках «широкого комплекса операций, проводимых Китаем с целью получить больше сведений о США». Представитель Минобороны США подчеркнул, что Вашингтон продолжает получать новые данные по мере изучения элементов и оборудования аэростата.

Ранее высокопоставленные представители армии и национальной безопасности США подтвердили, что китайский воздушный «шар-шпион», сбитый у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

В США раскрыли методы использования Китаем аэростатов

Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Его сбили на следующий день. На фоне данного происшествия госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай.

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