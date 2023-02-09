Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

Как сообщили в управлении по ликвидации стихийных бедствий, число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, ещё более 70 тысяч пострадали. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что 6 февраля землетрясение магнитудой в 7,7 баллов произошло на территории Турции, а также соседних Сирии и Ливана. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, эта катастрофа стала самым серьёзным землетрясением в стране с 1939 года. По памяти жертвам трагедии в Турции установили недельный общенациональный траур.