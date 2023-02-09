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11 минут назад

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

Елена Прошина

Как сообщили в управлении по ликвидации стихийных бедствий, число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 17 тысяч человек, ещё более 70 тысяч пострадали. Об этом пишет РИА «Новости».

Число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 20.50 число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых – 70 347 человек», – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что 6 февраля землетрясение магнитудой в 7,7 баллов произошло на территории Турции, а также соседних Сирии и Ливана. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, эта катастрофа стала самым серьёзным землетрясением в стране с 1939 года. По памяти жертвам трагедии в Турции установили недельный общенациональный траур.

В Турции мальчика спасли спустя 70 часов после землетрясения

Ранее землетрясение магнитудой в 4,3 балла также произошло возле сирийско-ливанской границы.

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