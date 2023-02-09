Конгресс США потребовал от Байдена прекратить военную помощь Киеву

Сенаторы Конгресса США внесли резолюцию с требованием от президента страны Джо Байдена прекратить военную помощь Украине. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

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Инициатором резолюции стал республиканец Роберт Виттман. Она получила название «Резолюция об усталости от Украины».

Согласно ее протоколу, конгрессмены потребовали от Байдена прекратить военную поддержку Киева. Также они призвали обеспечить независимое и объективное расследование по факту выделения денег в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Кроме того резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования.