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43 минуты назад

Конгресс США потребовал от Байдена прекратить военную помощь Киеву

Елена Прошина

Сенаторы Конгресса США внесли резолюцию с требованием от президента страны Джо Байдена прекратить военную помощь Украине. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Конгресс США потребовал от Байдена прекратить военную помощь Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатором резолюции стал республиканец Роберт Виттман. Она получила название «Резолюция об усталости от Украины».

Согласно ее протоколу, конгрессмены потребовали от Байдена прекратить военную поддержку Киева. Также они призвали обеспечить независимое и объективное расследование по факту выделения денег в рамках программы военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Кроме того резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования.

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В документе содержится информация обо всех пакетах военной и финансовой помощи Украине со стороны Вашингтона и заявления представителей Пентагона о том, что поставки «значительно истощили» арсенал США, ослабив их военный потенциал. Авторы резолюции уверены, что, продолжая, оказывать помощь Киеву, Белый дом только способствует росту жертв среди гражданского населения и усугубляет ситуацию внутри своей страны.

В мире,Роберт Виттман,Джозеф Байден,Конгресс США,Пентагон,
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