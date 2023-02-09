Португалия объяснила отказ от передачи истребителей Киеву

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что власти страны не смогут передать истребители в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам премьера, у Португалии попросту нет такой возможности, потому что все боевые машины уже заняты.
«Это та область, где у нас просто нет возможности, поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись», – сказал он.
Кошта уточнил, что в Португалии имеется 27 истребителей F-16AM, но все они связаны с другими обязательствами НАТО. При этом политик добавил, что с самого начала конфликта Португалия активно поддерживала Украину, а недавно пообещала отправить несколько танков Leopard 2.
Ранее свой отказ передать Украине истребители объяснили в Бельгии.