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1 час назад

Португалия не сможет отправить истребители Украине

Елена Прошина

Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что власти страны не смогут передать истребители в качестве военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Португалия объяснила отказ от передачи истребителей Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам премьера, у Португалии попросту нет такой возможности, потому что все боевые машины уже заняты.

«Это та область, где у нас просто нет возможности, поскольку все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись», – сказал он.

Кошта уточнил, что в Португалии имеется 27 истребителей F-16AM, но все они связаны с другими обязательствами НАТО. При этом политик добавил, что с самого начала конфликта Португалия активно поддерживала Украину, а недавно пообещала отправить несколько танков Leopard 2.

Лондон поставил точку в вопросе передачи Киеву истребителей

Ранее свой отказ передать Украине истребители объяснили в Бельгии.

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