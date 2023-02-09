Bloomberg: Евросоюз пока не стал обещать Украине истребители

На данный момент никто из лидеров стран-участниц Евросоюза не стал брать на себя обещание по поставке Украине боевых истребителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед возвращением с переговоров в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провёл несколько небольших встреч с европейскими лидерами. Источник сообщает, что представители стран Евросоюза ясно дали понять Зеленскому, что ему стоит ожидать дополнительную военную помощь. Однако никто из них, на данный момент, не озвучил обещание поставить боевые истребители.

При этом сам Зеленский утверждает, что некоторые страны всё же пообещали передать Киеву истребители, но конкретные страны политик не назвал.