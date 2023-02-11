Асад обратился к правительству России и россиянам

Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию и её народ за поддержку в связи с землетрясением.
«Мы бы хотели передать нашу благодарность не только российскому правительству, но и россиянам. Спасибо вам огромное», — сказал он ТАСС.
Асад отдельно поблагодарил тех граждан России, которые приехали в САР для оказания помощи.
Число жертв разрушительных землетрясений, которые произошли 6 февраля, уже превысило 20,6 тыс. в Турции и 3,5 тыс. в Сирии.
Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) пожертвует £1 млн жертвам землетрясений в Турции и Сирии.