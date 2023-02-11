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22 минуты назад

Асад поблагодарил Россию за поддержку в связи с землетрясением

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Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Россию и её народ за поддержку в связи с землетрясением.

Асад обратился к правительству России и россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Мы бы хотели передать нашу благодарность не только российскому правительству, но и россиянам. Спасибо вам огромное», — сказал он ТАСС.

Асад отдельно поблагодарил тех граждан России, которые приехали в САР для оказания помощи.

Число жертв разрушительных землетрясений, которые произошли 6 февраля, уже превысило 20,6 тыс. в Турции и 3,5 тыс. в Сирии.

Число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) пожертвует £1 млн жертвам землетрясений в Турции и Сирии.

В мире,Башар Асад,Правительство РФ,
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