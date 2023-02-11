Французский политик: Зеленский и ЕС могут спровоцировать Третью мировую войну

В ходе своего визита в Европу Зеленский посетил Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте. Затем в Париже он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, а после этого Зеленский вместе с Макроном направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители. Позднее агентство Reuters передавало слова Зеленского о том, что некоторые европейские страны пообещали Украине истребители.