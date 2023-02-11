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14 минут назад

Французский политик Филиппо: Зеленский и ЕС могут спровоцировать Третью мировую войну

Газета.Ruиещё 4

Французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо высказал мнение, что Евросоюз и президент Украины Владимир Зеленский могут спровоцировать Третью мировую войну. Так он отреагировал в соцсетях на европейское турне украинского лидера, передает РИА Новости.

Французский политик: Зеленский и ЕС могут спровоцировать Третью мировую войну
Фото: ТАССТАСС

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне!" - написал Филиппо.

Ранее французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко высказала мнение, что Владимира Зеленского отправили в европейское турне по указке США. По ее мнению, цель визита украинского лидера в ЕС и Великобританию — "продавить" лидеров Старого света в вопросе поставок Киеву современных вооружений.

В ходе своего визита в Европу Зеленский посетил Лондон, где встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком, королем Карлом III, а также выступил в парламенте. Затем в Париже он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, а после этого Зеленский вместе с Макроном направился в Брюссель, чтобы выступить в Европарламенте и на саммите ЕС, где поблагодарил лидеров блока и вновь призвал передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители. Позднее агентство Reuters передавало слова Зеленского о том, что некоторые европейские страны пообещали Украине истребители.

МИД: западное оружие на Украине будет уничтожено

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