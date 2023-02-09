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1 час назад

Раскрыты принимаемые в офисе Зеленского меры безопасности

Елена Прошина

Один из журналистов Spiegel, взявших интервью у президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о мерах безопасности, принимаемых в офисе главы страны. По его словам, досмотр проходит даже начальник Главного управления разведки Минобороны государства Кирилл Буданов, передает РБК.

Раскрыты принимаемые в офисе Зеленского меры безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист отметил, что проверка начинается еще до прибытия в офис, ведь любому, кто хочет попасть в здание и не является сотрудником аппарата Зеленского, необходимо заранее отправить туда свое удостоверение личности. Затем всех ждет несколько контрольно-пропускных пунктов. Последним этапом является досмотр на третьем этаже офиса.

«Тут ждут тепловизоры и бдительные мужчины с гарнитурами в ушах. Наручные часы, мобильные телефоны и даже ручки, которые посетители принесли с собой, необходимо сдать», — добавил журналист Spiegel.

По его словам, когда он и его коллеги шли к Зеленскому, то встретили Буданова, который также подвергся проверке на металлоискателе.

В мире,Владимир Зеленский,
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