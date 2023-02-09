Раскрыты принимаемые в офисе Зеленского меры безопасности

Один из журналистов Spiegel, взявших интервью у президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о мерах безопасности, принимаемых в офисе главы страны. По его словам, досмотр проходит даже начальник Главного управления разведки Минобороны государства Кирилл Буданов, передает РБК.

Журналист отметил, что проверка начинается еще до прибытия в офис, ведь любому, кто хочет попасть в здание и не является сотрудником аппарата Зеленского, необходимо заранее отправить туда свое удостоверение личности. Затем всех ждет несколько контрольно-пропускных пунктов. Последним этапом является досмотр на третьем этаже офиса.

«Тут ждут тепловизоры и бдительные мужчины с гарнитурами в ушах. Наручные часы, мобильные телефоны и даже ручки, которые посетители принесли с собой, необходимо сдать», — добавил журналист Spiegel.