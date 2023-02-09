В МИД РФ назвали статус Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

Вступление в НАТО фактически превратит Швецию и Финляндию в «прифронтовые» страны, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он добавил, что военную политику северных страну после и вступления в организацию будут определять США и НАТО, пишет ТАСС.

Отмечается, что Грушко рассказал о возможных рисках для Стокгольма и Хельсинки во время мероприятия в клубе «Валдай», посвященном вопросам милитаризации Балтийского региона.

Дипломат пояснил, что Швеция и Финляндии в одночасье отказались от политики военного неприсоединения. По его словам, эта политика гарантировала безопасность северных стран на протяжении десятилетий, на ней базировался их международный авторитет.

По его словам, все это было отринуто. Таким образом, эти два государства превратились в «прифронтовые страны», их политику в военном сфере будут определять Штаты и Брюссель.

Дипломат предупредил, что на фоне этого в макрорегионе будут задействованы механизмы, которые функционировали в годы холодной войны. Он добавил, что среди ответных мер Москвы - создание карельского корпуса.