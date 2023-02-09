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41 минуту назад

В МИД РФ назвали статус Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

Илья Родин

Вступление в НАТО фактически превратит Швецию и Финляндию в «прифронтовые» страны, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он добавил, что военную политику северных страну после и вступления в организацию будут определять США и НАТО, пишет ТАСС.

В МИД РФ назвали статус Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Грушко рассказал о возможных рисках для Стокгольма и Хельсинки во время мероприятия в клубе «Валдай», посвященном вопросам милитаризации Балтийского региона.

Дипломат пояснил, что Швеция и Финляндии в одночасье отказались от политики военного неприсоединения. По его словам, эта политика гарантировала безопасность северных стран на протяжении десятилетий, на ней базировался их международный авторитет.

По его словам, все это было отринуто. Таким образом, эти два государства превратились в «прифронтовые страны», их политику в военном сфере будут определять Штаты и Брюссель.

В США заявили о готовности Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Дипломат предупредил, что на фоне этого в макрорегионе будут задействованы механизмы, которые функционировали в годы холодной войны. Он добавил, что среди ответных мер Москвы - создание карельского корпуса.

Напомним, что весной 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс. Практически все страны НАТО в настоящее время ратифицировали их заявки. Исключение составили Венгрия и Турция.

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