Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему Киев отказывается сдавать Артемовск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

Согласно словам Зеленского, Киев рассчитывает выиграть время до поставок новой военной помощи от Запада, которая существенно усилит боеспособность ВСУ. Кроме того, президент Украины подчеркнул, что киевские военные эксперты решительно не согласны с выводами Запада о том, что Артемовск якобы является несущественной стратегической точкой.

На сегодняшний день Артемовск стал местом ожесточённых боёв. Сообщается, что столкновения ведутся уже на окраинах города.