В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
42 минуты назад

В Аргентине объяснили отказ беременным россиянкам во въезде в страну

Lenta.ruиещё 7

Глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что шести беременным россиянкам было отказано во въезде в страну из-за подозрений в предоставлении ложной информации о мотивах поездки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

В Аргентине объяснили отказ во въезде беременным россиянкам
Фото: Olivia Anne Snyder / UnsplashOlivia Anne Snyder / Unsplash

По ее словам, существует алгоритм действий для решения ситуаций с обоснованным подозрением в предоставлении ложных данных о туристической цели поездки.

«Когда мы видим, что у них нет обратного билета, когда они не могут объяснить, куда поедут как туристы на 33-й неделе беременности, довольно сложно поверить в туризм», — отметила она.

Глава ведомства также отметила, что за последние полгода заметно увеличился поток российских граждан в Аргентину. По ее словам, выросло и число беременных россиянок, которые прибывают в страну и оформляют вид на жительство после рождения ребенка.

«Вчера только на одном рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines прилетели 33 гражданки России, которые находились на 32-34-й неделе беременности», — подчеркнула Кариньяно.

Беременные россиянки находятся в аргентинском аэропорту с первых чисел февраля: одна из девушек прилетела 7-го числа, две другие — 8 февраля. Миграционная служба допрашивала туристов в течение пяти часов, после чего запретила им въезд в страну.

Обеспеченные русские женщины толпами слетаются в Майами, чтобы рожать там

Глава консульского отдела посольства РФ в Аргентине Георгий Полин заявил, что вопрос о запрете на въезд в Аргентину трем беременным россиянкам должен решиться в ближайшее время в суде. Всем девушкам предоставили адвокатов.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители