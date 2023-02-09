На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы Украины раздался взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кличко, взрыв произошёл в одноэтажном здании склада. В результате погиб один человек, ещё трое были извлечены из-под завалов спасательными службами. В Киевской городской военной администрации уточнили, что, по предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация газового баллона. Точное количество человек, которые могли оказаться под завалом, на данный момент неизвестны.