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1 час назад

На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв

Елена Прошина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы Украины раздался взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

На территории бывшего завода в Киеве прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кличко, взрыв произошёл в одноэтажном здании склада. В результате погиб один человек, ещё трое были извлечены из-под завалов спасательными службами. В Киевской городской военной администрации уточнили, что, по предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация газового баллона. Точное количество человек, которые могли оказаться под завалом, на данный момент неизвестны.

Ранее в одном из жилых домов Новосибирска произошёл взрыв газа. В результате обрушились два подъезда здания, есть пострадавшие.

В мире,СВО,Виталий Кличко,
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