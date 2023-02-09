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1 час назад

Церковь Англии согласилась благословлять однополые пары

Lenta.ruиещё 4

Англиканская церковь согласилась разрешить пастырям благословлять однополые пары после заключения гражданского брака. Об этом сообщается на официальном сайте церкви.

Церковь Англии согласилась благословлять однополые пары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральный синод Церкви Англии поприветствовал предложения, которые разрешают однополым парам приходить в церковь после заключения гражданского брака или гражданского партнерства, чтобы воздать благодарность, посвятить свои отношения богу и получить божье благословение», — сказано в сообщении.

Англиканская церковь теперь призывает паству приветствовать однополые союзы, отмечая, что это соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания на основе здоровых отношений, правильного понимания природы человека и его сексуальности в XXI веке».

Ранее Англиканская церковь предложила использовать гендерно-нейтральный термин для обозначения бога. Эта инициатива вызвала волну критики со стороны консервативного крыла англикан. В частности, преподобный Ян Пол назвал ее равнозначной отказу от собственно христианской доктрины.

В январе Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуализм является грехом, но не преступлением. Понтифик призвал всех католических епископов проявлять милосердие к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.

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