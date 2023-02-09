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34 минуты назад

Глава МАГАТЭ прибыл в Росатом на встречу с Лихачевым

Елена Прошина

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Росатом, где у него запланирована встреча с гендиректором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

На видео, которое оказалось в распоряжении телеканала, видно, что Гросси приехал в здание Росатома на большом микроавтобусе с затонированными окнами. По прибытию он сразу вышел из транспорта и зашел внутрь.

Напомним, что Гросси прилетел в Москву сегодня, 9 февраля. Глава МАГАТЭ намерен обсудить свои идеи по защите Запорожской атомной электростанции.

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