Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл в Росатом, где у него запланирована встреча с гендиректором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
На видео, которое оказалось в распоряжении телеканала, видно, что Гросси приехал в здание Росатома на большом микроавтобусе с затонированными окнами. По прибытию он сразу вышел из транспорта и зашел внутрь.
Напомним, что Гросси прилетел в Москву сегодня, 9 февраля. Глава МАГАТЭ намерен обсудить свои идеи по защите Запорожской атомной электростанции.