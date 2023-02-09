Зеленский рассказал, что направил Санду «российский план по Молдавии»

Глава Украины Владимир Зеленский в своей речи в Евросовете рассказал, что предупредил молдавского лидера Майю Санду о планах Москвы в отношении республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский пояснил, что украинская разведка якобы недавно перехватила «детальный российский план» по дестабилизации политической обстановки в Молдавии.

В этом плане, уточнил глава Украины, была представлена схема разрушения страны, установленного в ней демократического порядка и, в дальнейшем, установления контроля над ней.

По словам Зеленского, он незамедлительно провел переговоры с Майей Санду и предупредил о возможных угрозах.