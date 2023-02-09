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45 минут назад

Зеленский рассказал, что направил Санду «российский план по Молдавии»

Илья Родин

Глава Украины Владимир Зеленский в своей речи в Евросовете рассказал, что предупредил молдавского лидера Майю Санду о планах Москвы в отношении республики. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский рассказал, что направил Санду «российский план по Молдавии»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский пояснил, что украинская разведка якобы недавно перехватила «детальный российский план» по дестабилизации политической обстановки в Молдавии.

В этом плане, уточнил глава Украины, была представлена схема разрушения страны, установленного в ней демократического порядка и, в дальнейшем, установления контроля над ней.

По словам Зеленского, он незамедлительно провел переговоры с Майей Санду и предупредил о возможных угрозах.

Орбан отказался аплодировать Зеленскому

Напомним, что ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что западные страны предуготовили Молдавии роль «следующей Украины».

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Европейский совет,
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