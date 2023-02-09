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37 минут назад

Глава Евросовета счел законной передачу активов России Украине

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) готовит десятый пакет санкций против России. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, его слова передает ТАСС.

Глава Евросовета счел законной передачу активов России Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках новых рестрикций.

«Что касается замороженных активов [РФ], это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины», — высказался он.

Мишель подчеркнул, что европейское объединение остается полностью приверженным сохранению давлению на Кремль.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС может согласовать новые антироссийские санкции в ближайшее время. Политик также допустил, что ЕС включит в список ограничений запись о конфискации российских активов за рубежом.

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