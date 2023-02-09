Глава Евросовета счел законной передачу активов России Украине

Европейский союз ( ЕС ) готовит десятый пакет санкций против России . Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель , его слова передает ТАСС .

«Что касается замороженных активов [РФ], это справедливо и законно, чтобы они были использованы на благо Украины, на восстановление Украины», — высказался он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС может согласовать новые антироссийские санкции в ближайшее время. Политик также допустил, что ЕС включит в список ограничений запись о конфискации российских активов за рубежом.