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1 час назад

Памятник генералу Ватутину в Киеве не поддался сносу

Российская Газета

Рабочие в Киеве не смогли снести памятник освободителю города от фашистской оккупации генералу Николаю Ватутину: монумент не поддался ни сварке, ни подъемному крану. Об этом пишет ТАСС.

Памятник генералу Ватутину в Киеве не поддался сносу
Фото: Wikipedia commonsWikipedia commons

По данным местных СМИ, с помощью подъемного крана сместить памятник с постамента не удалось, тогда рабочие попытались срезать его сваркой, но тоже не преуспели.

"Стучат, жгут, пилят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место пришел пожилой житель Киева, чтобы выразить протест против сноса, но полиция его не пропустила.

Ожидается, что после демонтажа памятник с могилы генерала Ватутина в Мариинском парке в Киеве, будет передан в какой-либо музей. Монумент создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич.

Всего в рамках декоммунизации в Киеве планируется снести порядка 300 памятников, бюстов и мемориальных досок. Накануне в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову.

В мире,Валерий Чкалов,Николай Ватутин,Евгений Вучетич,
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