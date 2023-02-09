Памятник генералу Ватутину в Киеве не поддался сносу

Рабочие в Киеве не смогли снести памятник освободителю города от фашистской оккупации генералу Николаю Ватутину: монумент не поддался ни сварке, ни подъемному крану. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Wikipedia commons Wikipedia commons

По данным местных СМИ, с помощью подъемного крана сместить памятник с постамента не удалось, тогда рабочие попытались срезать его сваркой, но тоже не преуспели.

"Стучат, жгут, пилят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место пришел пожилой житель Киева, чтобы выразить протест против сноса, но полиция его не пропустила.

Ожидается, что после демонтажа памятник с могилы генерала Ватутина в Мариинском парке в Киеве, будет передан в какой-либо музей. Монумент создал знаменитый скульптор Евгений Вучетич.