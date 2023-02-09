На Украине призвали SpaceX выбрать сторону

Советник главы офиса президенты Украины Михаил Подоляк призвал SpaceX «определиться со стороной» после решения компании ограничить использование Starlink Киевом. Об этом он написал в твиттере.

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Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл объявила, что Украина больше не сможет использовать Starlink для управления дронами.

Она подчеркнула, что цели предоставления спутникового интернета Starlink Украине были гуманитарными, интернет не должен становиться оружием.

«Компании должны решить - либо они на стороне Украины и права на свободу, и не ищут способов причинить вред, либо они на стороне РФ», - так прокомментировал решение SpaceX Подоляк.

Он призвал Starlink и Шотвелл «выбрать конкретный вариант».

Компания Илона Маска SpaceX потратила около $80 млн на запуск Starlink на Украине.

В октябре 2022-го SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать Starlink для Украины. Компания попросила военных взять расходы на себя, но позже Маск заверил, что «продолжит бесплатно финансировать правительство Украины», если американские военные откажутся.