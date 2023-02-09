Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленского перед совместной фотографией лидеров ЕС в Брюсселе.

Как сообщает РИА Новости, когда Зеленский вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем подходили к европейским лидерами, все начали хлопать, кроме Орбана.

Виктор Орбан ранее ставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, сравнивая ее с Афганистаном. Также он неоднократно критиковал антироссийские санкции, которые, по его словам, приносят больше вреда Европе.

Кроме того, между Венгрией и Украиной существуют серьезные разногласия по вопросу об этнических венграх, проживающих в Закарпатье. Будапешт критически высказывался относительно мобилизации этнических венгров в ВСУ.