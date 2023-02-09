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20 минут назад

Китай объяснил уничтожение «шара-шпиона» ненадлежащей атмосферой

Lenta.ru

Ненадлежащая атмосфера в отношениях повлекла уничтожение китайского аэростата, что также помешало налаживанию диалога между США и Китаем на уровне министерств обороны. Об этом заявил глава минобороны КНР Тань Кэфэй, его цитирует РИА Новости.

«Принимая во внимание то, что такими безответственным и ошибочными действиями США не создали надлежащей атмосферы для проведения диалога между двумя вооруженными силами, Китай не принимает предложение США о телефонном разговоре между двумя министрами обороны», — сказал он.

Глава китайского оборонного ведомства подчеркнул, что прецедент со сбитым аэростатом позволяет Китаю «использовать необходимые средства» для решения подобных кризисных ситуаций.

В Японии рассказали об обнаруженном неизвестном аэростате

Ранее высокопоставленные представители Вооруженных сил и национальной безопасности США подтвердили, что китайский воздушный «шар-шпион», сбитый у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был связан с крупной программой разведки, проводимой Вооруженными силами Китая.

Аэростат появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. В МИД КНР отмечали, что он по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы. Его сбили в воскресенье, 5 февраля.

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