В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей

Минск не предупредили о закрытии погранперехода Бобровники на границе Польши и Белоруссии. Об этом в Telegram сообщил Госпогранкомитет республики.

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Ранее стало известно, что власти Польши приняли решение закрыть погранпереход Бобровники, объяснив это мерами безопасности. Движение будет остановлено с 12:00 10 февраля.

«В этой связи Госпогранкомитет сообщает, что в адрес белорусской стороны не поступало официального уведомления от польского погранведомства о прекращении оформления транспортных средств и лиц, следующих через указанный пункт пропуска», — говорится в заявлении Госпогранкомитета.