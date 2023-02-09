В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
53 минуты назад

В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей

Lenta.ru

Минск не предупредили о закрытии погранперехода Бобровники на границе Польши и Белоруссии. Об этом в Telegram сообщил Госпогранкомитет республики.

В Белоруссии отреагировали на закрытие погранперехода с Польшей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что власти Польши приняли решение закрыть погранпереход Бобровники, объяснив это мерами безопасности. Движение будет остановлено с 12:00 10 февраля.

«В этой связи Госпогранкомитет сообщает, что в адрес белорусской стороны не поступало официального уведомления от польского погранведомства о прекращении оформления транспортных средств и лиц, следующих через указанный пункт пропуска», — говорится в заявлении Госпогранкомитета.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев допустил, что Польша может официально вступить в украинский конфликт. По его словам, она уже считает часть Украины своей территорией.

В мире,Александр Перенджиев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители