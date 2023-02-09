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16 минут назад

Эрдоган рассказал о попытках мародерства после землетрясения в Турции

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о попытках мародерства после произошедшего в стране разрушительного землетрясения. Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдоган рассказал о попытках мародерства после землетрясения в Турции
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«К сожалению, в некоторых местах на рынках происходят попытки мародерства. С введением чрезвычайного положения государство вмешается в эти грабежи, получив разрешение от парламента», — заявил Эрдоган.

По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, стали 12 873 человека, пострадали 62 937 человек.

В международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш вошли 11 стран, в том числе Россия.

Турецкое управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что в Турции спасателям удалось эвакуировать более 28 тыс. человек из зоны катастрофы после разрушительного землетрясения.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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