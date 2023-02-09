Эрдоган рассказал о попытках мародерства после землетрясения в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о попытках мародерства после произошедшего в стране разрушительного землетрясения. Об этом сообщает Hurriyet.
«К сожалению, в некоторых местах на рынках происходят попытки мародерства. С введением чрезвычайного положения государство вмешается в эти грабежи, получив разрешение от парламента», — заявил Эрдоган.
По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, стали 12 873 человека, пострадали 62 937 человек.
В международный штаб по ликвидации последствий землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш вошли 11 стран, в том числе Россия.
Турецкое управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что в Турции спасателям удалось эвакуировать более 28 тыс. человек из зоны катастрофы после разрушительного землетрясения.