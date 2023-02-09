В Польше решили закрыть погранпереход с Белоруссией в Бобровниках

Польша , исходя из интересов безопасности страны, приняла решение закрыть международный пограничный переход с Белоруссией в Бобровниках. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский, пишет ТАСС.

«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления с 12:00 (14:00 мск) 10 февраля этого года движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», - написал он.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в ноябре 2022 года, поздравляя поляков с праздником Независимости, заявил о готовности Минска строить «мосты дружбы», а не «пограничные стены с колючей проволокой». Он выразил надежду, что жители Польши сделают правильный выбор на предстоящих в стране выборах и пожелал им «мирного неба и солидарности».