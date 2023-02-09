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10 минут назад

В Польше назвали возможный срок введения новых антироссийских санкций

Lenta.ru

Возможно, что Европейский союз (ЕС) согласует новые антироссийские санкции в ближайшее время, назвал примерный срок премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости.

В Польше назвали возможный срок введения новых антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас важен очередной пакет санкций, который будет разработан в результате переговоров в течении, надеюсь, ближайших двух недель. Здесь не может доходить до ослабления предыдущих пакетов. Здесь мы должны ввести очень конкретные записи, которые покажут России, что мы решительны в борьбе за победу Украины в этой войне», — сказал он.

Политик также допустил, что ЕС включит в список ограничений запись о конфискации российских активов за рубежом. По его словам, в ЕС растет количество стран, которые поддерживают конфискацию российских активов. В частности, он упомянул Бельгию.

Ранее российская сторона расширила санкции против Вашингтона. Уточняется, что санкции коснулись 77 граждан США, которые возглавляют органы власти в штатах, а также причастных к поставкам вооружений Украине.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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