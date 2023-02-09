В Польше назвали возможный срок введения новых антироссийских санкций

«Сейчас важен очередной пакет санкций, который будет разработан в результате переговоров в течении, надеюсь, ближайших двух недель. Здесь не может доходить до ослабления предыдущих пакетов. Здесь мы должны ввести очень конкретные записи, которые покажут России, что мы решительны в борьбе за победу Украины в этой войне», — сказал он.