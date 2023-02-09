Обзор иноСМИ: «умелый ход Зеленского» и битва России с Западом в Африке

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«Визит в Британию - умелый ход Зеленского»

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Редактор The Guardian Патрик Винтур назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию «умелым ходом» и ключевым шагом в сохранении внимания Запада к стране. Зеленский почувствовал, что внимание мира к Украине ослабевает, и решил напомнить о себе.

Автор отметил, что немногие мировые лидеры могут приехать в Британию в военной форме и провести эффективный визит, но еще меньше лидеров посещают страну с миссией напомнить ее хозяевам об их собственном величии и истории, «явно оставляя аудиторию польщенной». По мнению Винтура, Владимир Зеленский «обладает многими экстраординарными талантами шоумена, но один из них - уникальная способность обращаться к душе нации». В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что Британии удалось объединить страны для поддержки Украины, «когда это казалось абсолютно невозможным». Это также играет на руку новому премьеру Риши Сунаку: слова Зеленского бросили вызов тем, кто говорит, что Британия больше не является крупным геополитическим игроком.

Лавров: Россия усилится в Африке

От Мали до Мавритании и Судана - глава МИД России Сергей Лавров наносит быстрые визиты по всему континенту, демонстрируя, что богатая природными ресурсами Африка превратилась в арену дипломатической схватки между Россией и Западом за влияние, пишет Asharq Al-Awsat.

В ходе визита в Мали Лавров подчеркнул, что Россия исходит из принципа «африканским проблемам - африканское решение». Он заявил, что для стран региона актуальна борьба с терроризмом, а Москва готова оказать помощь в этой сфере. Asharq Al-Awsat отмечает, что визит Лаврова показал сближение Москвы и Бамако на фоне разрыва отношений Мали с Францией, западные страны начали терять свое былое влияние в регионе.

Торговля между США и Китаем достигла рекордного уровня

В 2022 году объем торговли США с Китаем достиг рекордного уровня за четыре года, сообщает Nikkei. Согласно статистике, опубликованной Министерством торговли США 7 февраля, общий объем импорта и экспорта составил 690,5 миллиарда долларов, превысив пиковые значения 2018 года.

Импорт игрушек, предметов первой необходимости и продуктов питания, таких как соевые бобы, из Китая увеличивается, и взаимозависимость стран по-прежнему высока. Товарооборот Китая и США упал в 2019-2020 годах из-за взаимных санкций и тарифов, в 2022-м Штаты ограничили экспорт высоких технологий в Китай, но объем торговли потребительскими товарами увеличился.

«Брюсселю больше нечего запрещать России»

Журналист Ондржей Гоуска заявил iROZHLAS, что ЕС, США, Япония и другие страны Запада ввели против России настолько масштабные санкции, что найти новые ограничения становится достаточно сложно. По его мнению, в следующий пакет санкций могут войти адресные меры против людей, занимающихся атомными исследованиями в России.

Гоуска подчеркнул, что запрет любого экспорта в Россию и импорта из России легок только в теории. Как, например, газовое эмбарго, которое в итоге не состоялось. Однако фактически Европа уже почти не покупает российский газ, а Россия его не поставляет. Так что даже те санкции, которые формально еще не существуют, зачастую уже применяются на практике, отметил журналист. Гоуска также прокомментировал возможность ускоренного вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что некоторые называют в качестве возможного срока 2026 год, но это «совершенно нереально» - Украина остается коррумпированной страной.

«Землетрясение в Турции - проект США?»

Газета dikGAZETE привела версию, согласно которой США могли устроить землетрясение в Турции с помощью проекта HAARP, посвященного изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением.