Правительство Японии подтверждает, что в январе прошлого года в районе юго-западного острова Кюсю был обнаружен аэростат неизвестной принадлежности. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с Соединенными Штатами по целому ряду вопросов, включая этот, но я хотел бы воздержаться от подробностей этих дипломатических обменов. Кроме того, правительство Японии подтвердило появление аналогичных воздушных шаров неизвестной принадлежности в ходе регулярного сбора разведданных в районе Японии, например в январе 2022 года над открытым морем к западу от Кюсю", - сказал он.

Ранее власти Японии заявляли, что уточняют и вместе с США анализируют информацию о предположительном появлении вблизи страны китайских аэростатов в июне 2020 года, а также в сентябре 2021 года.