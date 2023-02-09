Правительство Японии подтверждает, что в январе прошлого года в районе юго-западного острова Кюсю был обнаружен аэростат неизвестной принадлежности. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"Мы поддерживаем регулярные контакты с Соединенными Штатами по целому ряду вопросов, включая этот, но я хотел бы воздержаться от подробностей этих дипломатических обменов. Кроме того, правительство Японии подтвердило появление аналогичных воздушных шаров неизвестной принадлежности в ходе регулярного сбора разведданных в районе Японии, например в январе 2022 года над открытым морем к западу от Кюсю", - сказал он.
Ранее власти Японии заявляли, что уточняют и вместе с США анализируют информацию о предположительном появлении вблизи страны китайских аэростатов в июне 2020 года, а также в сентябре 2021 года.
На прошлой неделе власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля американские ВС сбили этот "разведывательный шар" в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны США. Как пояснил Пекин, китайский метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов случайно.