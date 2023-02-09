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48 минут назад

В Японии подтвердили, что обнаружили неизвестный аэростат в январе 2022 года

ТАСС

Правительство Японии подтверждает, что в январе прошлого года в районе юго-западного острова Кюсю был обнаружен аэростат неизвестной принадлежности. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с Соединенными Штатами по целому ряду вопросов, включая этот, но я хотел бы воздержаться от подробностей этих дипломатических обменов. Кроме того, правительство Японии подтвердило появление аналогичных воздушных шаров неизвестной принадлежности в ходе регулярного сбора разведданных в районе Японии, например в январе 2022 года над открытым морем к западу от Кюсю", - сказал он.

Ранее власти Японии заявляли, что уточняют и вместе с США анализируют информацию о предположительном появлении вблизи страны китайских аэростатов в июне 2020 года, а также в сентябре 2021 года.

Раскрыта принадлежность летавшего над США «шара-шпиона»

На прошлой неделе власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. Он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля американские ВС сбили этот "разведывательный шар" в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны США. Как пояснил Пекин, китайский метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов случайно.

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