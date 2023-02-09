В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
35 минут назад

Спасатели определили предполагаемое местонахождение семьи россиян под завалами в Турции

Газета.Ruиещё 1

Российские спасатели определили предполагаемое местонахождение российской семьи, которая оказалась под завалами дома в турецком городе Хатай после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Спасатели определили предполагаемое местонахождение россиян под завалами в Турции
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что поисковые работы на месте ведутся с вечера 8 февраля без перерыва, специалисты продвигаются вглубь обрушенного здания.

6 февраля мощное землетрясение произошло на территории Турции. По последним данным, жертвами катастрофы в республике стали 12 873 человека, пострадали 62 937 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу мощнейшей с 1939 года, он объявил в стране семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на 90 дней.

Ранее стало известно, что четверых россиян обнаружили в провинции Хатай на юге Турции. Информации о том, какого их состояние, не приводилось.

В мире,Происшествия,землетрясение,Реджеп Эрдоган,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители