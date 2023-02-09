Спасатели определили предполагаемое местонахождение россиян под завалами в Турции

Российские спасатели определили предполагаемое местонахождение российской семьи, которая оказалась под завалами дома в турецком городе Хатай после землетрясения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Фото: газета.ру газета.ру

Отмечается, что поисковые работы на месте ведутся с вечера 8 февраля без перерыва, специалисты продвигаются вглубь обрушенного здания.

6 февраля мощное землетрясение произошло на территории Турции. По последним данным, жертвами катастрофы в республике стали 12 873 человека, пострадали 62 937 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту катастрофу мощнейшей с 1939 года, он объявил в стране семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях введено чрезвычайное положение на 90 дней.