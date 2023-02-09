По трапу в спальню: Житель Камбоджи построил из бетона дом-самолёт

Камбоджиец Чрач Пов осуществил свою мечту о полетах и построил в нескольких километрах от города Сиемреап дом в виде самолета, вложив в него все заработанные за 30 лет в строительной отрасли деньги. Подробнее о необычном строении в видеорепортаже NTD.

Теперь житель Камбоджи ежедневно поднимается по трапу и смотрит в иллюминатор, находясь в одной из двух спален своего дома, выстроенного из бетона. Высота строения вместе с опорами, стилизованными под шасси, шесть метров, длина — 20, а ширина — четыре. Затраты на строительство уже превысили 20 тысяч долларов и проект пока не завершен. Однако Чрач Пов не унывает, пускает в дом туристов и надеется в будущем построить рядом со своим собственным самолетом кофейню.