Шольц разволновался после упоминания России на пресс-конференции

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся с неприятной ситуацией на пресс-конференции с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Соответствующее заявление сделали аналитики британского издания Morning Star.

Лула да Силва подчеркнул, что его Бразилия выступает за возобновление переговорного процесса между Россией и киевским режимом и не намерена отправлять ВСУ вооружение. Немецкий канцлер не ожидал подобного заявления и сразу изменился в лице, указали британские журналисты.