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1 час назад

Morning Star: Шольц разволновался после упоминания России на пресс-конференции

Слово и Дело

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся с неприятной ситуацией на пресс-конференции с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Соответствующее заявление сделали аналитики британского издания Morning Star.

Шольц разволновался после упоминания России на пресс-конференции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам обозревателей, политический деятель разволновался после упоминания официальной Москвы. «ПолитРоссия» рассказывает о соответствующем событии.

Лула да Силва подчеркнул, что его Бразилия выступает за возобновление переговорного процесса между Россией и киевским режимом и не намерена отправлять ВСУ вооружение. Немецкий канцлер не ожидал подобного заявления и сразу изменился в лице, указали британские журналисты.

В мире,Олаф Шольц,
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