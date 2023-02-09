Шольц разволновался после упоминания России на пресс-конференции

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся с неприятной ситуацией на пресс-конференции с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Соответствующее заявление сделали аналитики британского издания Morning Star.
По словам обозревателей, политический деятель разволновался после упоминания официальной Москвы. «ПолитРоссия» рассказывает о соответствующем событии.
Лула да Силва подчеркнул, что его Бразилия выступает за возобновление переговорного процесса между Россией и киевским режимом и не намерена отправлять ВСУ вооружение. Немецкий канцлер не ожидал подобного заявления и сразу изменился в лице, указали британские журналисты.