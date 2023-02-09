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1 час назад

МИД КНР обвинил Байдена в безответственном нарушении этикета из-за слов о Си Цзиньпине

Российская Газета

Слова президента США Джо Байдена о Китае и председателе КНР Си Цзиньпине стали безответственным нарушением дипломатического этикета, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, такие высказывания "крайне безответственны" и "нарушают базовые нормы дипломатического этикета", в связи с чем Китай выражает "серьезное недовольство и решительный протест".

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Байден в среду заявил, что предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о сворачивании западных инвестиций в случае поддержки специальной военной операции РФ на Украине, а также сказал, что у китайского лидера "огромные проблемы".

Ранее американские военные сбили у побережья штата Южная Каролина аэростат, который, как они утверждают, принадлежал КНР и использовался для разведки. Пекин, в свою очередь, заверил, что аэростат имел гражданское назначение и применялся для метеорологических исследований.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне скандала с аэростатом отменил визит в КНР, но сообщалось, что Вашингтон поддерживает связь с Пекином по множеству линий и не собирается их рвать.

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