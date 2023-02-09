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1 час назад

СМИ сообщили о воздушной тревоге в областях Украины

Лера Букина

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает RT со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации Украины.

СМИ сообщили о воздушной тревоге в областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Стало известно, что сирены звучали в Черниговской, Черкасской, Киевской, Сумской и Запорожской областях.

9 февраля издание «Страна.ua» проинформировало о взрыве в Днепропетровске на Украине.

С 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.

Как сообщили ранее СМИ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил ударов по Москве и Екатеринбургу.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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