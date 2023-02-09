СМИ сообщили о воздушной тревоге в областях Украины

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает RT со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации Украины.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Стало известно, что сирены звучали в Черниговской, Черкасской, Киевской, Сумской и Запорожской областях.

9 февраля издание «Страна.ua» проинформировало о взрыве в Днепропетровске на Украине.

С 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.