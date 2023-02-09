Польша объяснила свое требование репараций от Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что власти Германии должны пойти на требование Варшавы о выплате дополнительных репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. Его слова прозвучали в интервью изданию Corriere della Sera.

«Наши требования столь же серьезны, как ущерб, нанесенный немцами Польше. Более пяти миллионов польских граждан погибли от рук немцев. Каждая пятая жертва — ребенок, не доживший до своего десятого дня рождения», — подчеркнул политик. Он также заявил, что тогда Германия фактически украла у поляков будущее.

Варшава также обратилась к Конгрессу США с официальной просьбой о поддержке в получении репараций. Кроме того, польские власти обсуждали этот вопрос с представителями ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО, а также 50 странами-членами Совета Европы, НАТО и ЕС. При этом власти Германии отказывают Польше, объясняя, что ущерб уже покрыт.