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16 минут назад

Польша объяснила требование репараций от Германии украденным будущим

Lenta.ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что власти Германии должны пойти на требование Варшавы о выплате дополнительных репараций за ущерб, понесенный в годы Второй мировой войны. Его слова прозвучали в интервью изданию Corriere della Sera.

Польша объяснила свое требование репараций от Германии
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«Наши требования столь же серьезны, как ущерб, нанесенный немцами Польше. Более пяти миллионов польских граждан погибли от рук немцев. Каждая пятая жертва — ребенок, не доживший до своего десятого дня рождения», — подчеркнул политик. Он также заявил, что тогда Германия фактически украла у поляков будущее.

Варшава также обратилась к Конгрессу США с официальной просьбой о поддержке в получении репараций. Кроме того, польские власти обсуждали этот вопрос с представителями ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО, а также 50 странами-членами Совета Европы, НАТО и ЕС. При этом власти Германии отказывают Польше, объясняя, что ущерб уже покрыт.

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