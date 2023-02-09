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1 час назад

Пока вы спали: угроза Байдена Пекину и тайный визит чиновника ЕС в Белоруссию

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: угроза Байдена Пекину и тайный визит чиновника ЕС в Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден пригрозил Пекину прекращением инвестиций в случае поддержки СВО

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Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу PBS, что пригрозил китайскому лидеру Си Цзиньпину прекращением западных инвестиций в случае поддержки российской спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам Байдена, такое «замечание» он озвучил во время телефонного разговора с Си Цзиньпином летом, указав на то, что «600 американских корпораций ушли из России».

«Вы всегда говорили, что вам нужны отношения с США и Европой для того, чтобы они инвестировали в Китай. Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?» - заметил глава Белого дома.

Украинским беспилотникам ограничили доступ к Starlink

Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила об ограничения использования сети спутниковой связи Starlink на Украине в военных целях, в частности, для управления беспилотниками. Об этом сообщает Reuters.

Шотвелл подчеркнула, что Starlink создавался не для того, чтобы его превратили в оружие. По ее словам, у SpaceX есть способы, позволяющие ограничить такое применение сети спутниковой связи, и они были задействованы.

Немецкий депутат тайно посетил Белоруссию

Член комитета немецкого парламента по иностранным делам Петр Бистрон тайно посетил Белоруссию, не отразив эту поездку в своем отчете. Об этом со ссылкой на RND пишет «Московский комсомолец».

По данным источника издания в литовской пограничной службе, депутат от партии «Альтернатива для Германии» 16 ноября 2022 года въехал в Белоруссию через пропускной пункт в городе Медининкай и вернулся назад через три дня. Глава комитета по иностранным делам Михаэль Рот подтвердил визит политика в Литву, при этом Белоруссия в заявлении на иностранную поездку не упоминалась.

Шольц пообещал Зеленскому долгосрочную поддержку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал оказывать Киеву военную помощь так долго, как это будет необходимо. Его заявление на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже приводит РИА Новости.

Шольц напомнил, что Германия оказывает Украине как финансовую помощь, так и поставляет оружие, в том числе и танки.

«Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется», - заверил немецкий политик.

Нелегальный вывоз золота из России вырос в десять раз

В 2022 году таможенники пресекли незаконный вывоз из России золота стоимостью свыше 168 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет «Российская газета».

При этом годом ранее физические лица попытались вывезти из России золота на сумму 16,6 млн рублей. Опрошенные изданием эксперты отметили, что в основном золото вывозится в близлежащие страны СНГ - Казахстан, Армению, Грузию, Узбекистан. И драгоценный металл чаще всего брали с собой «те, кто уезжал от мобилизации и вообще покидал страну».

В мире,Михаэль Рот,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,ФТС России,SpaceX,ЕС,
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