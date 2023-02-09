Пока вы спали: угроза Байдена Пекину и тайный визит чиновника ЕС в Белоруссию

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Байден пригрозил Пекину прекращением инвестиций в случае поддержки СВО

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Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу PBS, что пригрозил китайскому лидеру Си Цзиньпину прекращением западных инвестиций в случае поддержки российской спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам Байдена, такое «замечание» он озвучил во время телефонного разговора с Си Цзиньпином летом, указав на то, что «600 американских корпораций ушли из России».

«Вы всегда говорили, что вам нужны отношения с США и Европой для того, чтобы они инвестировали в Китай. Так кто будет инвестировать в Китай, если вы будете участвовать в таком же деле?» - заметил глава Белого дома.

Украинским беспилотникам ограничили доступ к Starlink

Президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила об ограничения использования сети спутниковой связи Starlink на Украине в военных целях, в частности, для управления беспилотниками. Об этом сообщает Reuters.

Шотвелл подчеркнула, что Starlink создавался не для того, чтобы его превратили в оружие. По ее словам, у SpaceX есть способы, позволяющие ограничить такое применение сети спутниковой связи, и они были задействованы.

Немецкий депутат тайно посетил Белоруссию

Член комитета немецкого парламента по иностранным делам Петр Бистрон тайно посетил Белоруссию, не отразив эту поездку в своем отчете. Об этом со ссылкой на RND пишет «Московский комсомолец».

По данным источника издания в литовской пограничной службе, депутат от партии «Альтернатива для Германии» 16 ноября 2022 года въехал в Белоруссию через пропускной пункт в городе Медининкай и вернулся назад через три дня. Глава комитета по иностранным делам Михаэль Рот подтвердил визит политика в Литву, при этом Белоруссия в заявлении на иностранную поездку не упоминалась.

Шольц пообещал Зеленскому долгосрочную поддержку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал оказывать Киеву военную помощь так долго, как это будет необходимо. Его заявление на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже приводит РИА Новости.

Шольц напомнил, что Германия оказывает Украине как финансовую помощь, так и поставляет оружие, в том числе и танки.

«Мы продолжим это делать так долго, как это потребуется», - заверил немецкий политик.

Нелегальный вывоз золота из России вырос в десять раз

В 2022 году таможенники пресекли незаконный вывоз из России золота стоимостью свыше 168 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет «Российская газета».