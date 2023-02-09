Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Глава Франции Эммануэль Макрон наградил украинского президента Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Об этом Макрон сообщил в твиттере.
«Дань уважения Украине и ее народу. Дань уважения тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и целеустремленность», - подчеркнул Зеленский.
Орден Почетного легиона - высшая награда Франции, которую президент присуждает за военные или гражданские заслуги.
Среди награжденных ею россиян - экс-президент России Борис Ельцин, балерина Майя Плисецкая, дирижер Валерий Гергиев.
Осенью 2006 года президент РФ Владимир Путин первым из россиян стал кавалером Ордена почетного легиона высшей степени. Большую звезду ордена ему вручил Жак Ширак, занимавший пост президента Франции. Ширак подчеркнул, что Франция высоко ценит вклад Путина «в развитие отношений всестороннего сотрудничества».