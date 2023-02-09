Раскрыта принадлежность летавшего над США «шара-шпиона»

Высокопоставленные представители Вооруженных сил и национальной безопасности США подтвердили, что китайский воздушный «шар-шпион», сбитый у побережья Южной Каролины в минувшие выходные, был связан с крупной программой разведки, проводимой вооруженными силами Китая. Об этом пишет Fox News.

В основном такая программа проводилась Народно-освободительной армией (НОАК) страны на территории китайской провинции острова Хайнань у его юго-восточного побережья в Южно-Китайском море. При этом Пекин наблюдает и за Японией, Тайванем, Вьетнамом, Филиппинами и Индией.

Более того, такие же аэростаты появлялись над США и ранее. По крайней мере, американцы уже отслеживали подобные разведывательные аппараты КНР и ранее, утверждают в Пентагоне. Однако неясно, как долго Пекин осуществляет шпионаж с помощью таких воздушных шаров.