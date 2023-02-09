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11 минут назад

Зеленский рассказал, как на самом деле Макрон относится к России

News.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил отношение к России после слов о том, что ее нельзя унижать, заявил в интервью Le Figaro украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, лучше всего отношение Макрона к РФ характеризует решение о поставках танков на Украину, а также поддержка заявки Киева на вступление в Евросоюз.

В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал. <...> Макрон изменился, и изменился по-настоящему, — сказал Зеленский.

Зеленский прилетел вечером 8 февраля в Париж, где у него запланирована встреча с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во французскую столицу украинский лидер прилетел из Лондона после переговоров с британским премьером Риши Сунаком.

Британский министр матом ответил на просьбу Киева

Ранее Зеленский в ходе выступления в британском парламенте передал подарок от украинских летчиков — шлем, а также попросил у Лондона боевые самолеты. Он выразил надежду на формирование «самолетной» коалиции. Президент Украины 8 февраля прибыл в Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала специальной военной операции.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Парламент Великобритании,ЕС,
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