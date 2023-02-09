Президент Франции Эммануэль Макрон изменил отношение к России после слов о том, что ее нельзя унижать, заявил в интервью Le Figaro украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, лучше всего отношение Макрона к РФ характеризует решение о поставках танков на Украину, а также поддержка заявки Киева на вступление в Евросоюз.

В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал. <...> Макрон изменился, и изменился по-настоящему, — сказал Зеленский.

Зеленский прилетел вечером 8 февраля в Париж, где у него запланирована встреча с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Во французскую столицу украинский лидер прилетел из Лондона после переговоров с британским премьером Риши Сунаком.